"Пора выполнять обещания": экс-генсек НАТО призвал принять Украину и Грузию в Альянс

Североатлантический альянс, по мнению Андерса Фог Расмуссена, не может себе позволить проводить политику открытых дверей, в которой Путин будет выступать "швейцаром".

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс должен выполнить свои обещания о принятии Украины и Грузии в свои ряды. Об этом он заявил в интервью Politico.

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По словам Расмуссена, НАТО не может проводить политику открытых дверей, в которой Путины выступал бы "швейцаром".

"Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и пора нам разработать план действий по реализации нашего обещания. Если необходимо, мы можем это сделать с оговоркой, что статья 5 НАТО распространяется только на территории, подконтрольные Киеву и Тбилиси", — заявил Фог Расмуссен.

Добавим, что 5 статья НАТО предусматривает коллективную оборону. В случае нападения на любую из стран-членов, защищаться будет весь Альянс. В истории существования Североатлантического альянса уже были подобные инциденты, в частности, после терактов в США 9/11 или из-за ситуации в Сирии.

Согласно новым предложениям РФ, НАТО должно запрашивать у Москвы согласие на размещение войск в Центральной и Восточной Европе и воздерживаться от любой военной деятельности в Восточной Европе, странах Кавказа и в Средней Азии. По словам Расмуссена, это несерьезное предложение от человека, желающего мира.

Напомним, по информации Finacial Times, Путин хочет переписать европейский порядок безопасности на своих условиях и не собирается вести конструктивный диалог с Западом, но постоянно повышая ставки на максимум.