"Пора виконувати обіцянки": ексгенсек НАТО закликав прийняти Україну та Грузію до Альянсу

Північноатлантичний альянс, на думку Андерса Фог Расмуссена, не може собі дозволити проводити політику відкритих дверей, де Путін виступатиме "швейцаром".

Ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Альянс має виконати свої обіцянки щодо прийняття України та Грузії до своїх лав. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

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За словами Расмуссена, НАТО не може проводити політику відкритих дверей, у якій Путін виступав би "швейцаром".

"Ми обіцяли Грузії та Україні місця за столом НАТО у 2008 році, і настав час розробити план дій з реалізації нашої обіцянки. Якщо необхідно, ми можемо це зробити із застереженням, що стаття 5 НАТО поширюється тільки на території, підконтрольні Києву та Тбілісі", — заявив Фог Расмуссен.

Додамо, що 5 стаття НАТО передбачає колективну оборону. У разі нападу на будь-яку з країн-членів захищатиметься весь Альянс. В історії існування Північноатлантичного альянсу вже були подібні інциденти, зокрема після терактів у США 9/11 або через ситуацію в Сирії.

Згідно з новими пропозиціями РФ, НАТО має вимагати в Москви згоду на розміщення військ у Центральній та Східній Європі та утримуватися від будь-якої військової діяльності у Східній Європі, країнах Кавказу та в Середній Азії. За словами Расмуссена, це несерйозна пропозиція від людини, яка бажає миру.

Нагадаємо, за інформацією Finacial Times, Путін хоче переписати європейський порядок безпеки на своїх умовах і не має наміру вести конструктивний діалог із Заходом, але постійно підвищуючи ставки на максимум.