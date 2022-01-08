"Стреляли на поражение". Протестующих в Казахстане, возможно, расстреливали российские военные

Стрелявшие солдаты были без опознавательных знаков, в черной форме. В громкоговоритель была слышна только русская речь: "Освободите площадь, будем расстреливать".

Мейрхан Абдуманапов, один из негласных лидеров казахстанских протестов, рассказал, как 6 января власти подавляли протестную акцию на центральной площади Алматы. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

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Власти Казахстана заявляют о 18 погибших полицейских и 26 жертвах среди участников протеста.

Вместе с тем, гражданские активисты говорят о больших потерях среди протестующих, отмечается, что, скорее всего, основная часть жертв пришлась на 5 и 6 января, когда правоохранители расстреляли лагерь митингующих на центральной площади Алматы.

Политический активист Мейрхан Абдуманапов был очевидцем и участником тех событий. По его словам, лагерь протестующих разгоняли с применением спецсредств и спецтехники — бронетранспортеров с пулеметов.

"Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали, — объясняет 64-летний Абдуманапов. — Я сам видел своими глазами семь человек. Кого-то ранило в руку, кого-то в голову".

Активист говорит, что протестующим удалось вывезти некоторых раненых, а кого-то пришлось оставить.

"Две девушки совсем молодых и один парень, они уже не подавали признаков жизни. Еще один пожилой, тяжелый, живой, я попытался его поднять, но не мог", — вспоминает Абдуманапов, добавляя, что пули падали рядом, когда протестующие пытались спасти раненых. — По пути я увидел легковую машину. Там двое молодых ребят, один за рулем, второй рядом. Машина заведена, видно, они пытались на уехать, но лобовое и заднее стекло расстреляны, а парни мертвые уже, без признаков жизни".

[ + – ] Фото: Insider | Казахстан. Сожженная машина

Участник протестов говорит, что уже после разгона лагеря он вернулся к месту, чтобы узнать, забрала ли скорая раненых. Но люди лежали, никто к ним так и не приехал. О точном количество жертв на площади пока неизвестно.

По словам активиста, стрелявшие солдаты были без опознавательных знаков, в черной с ног до головы форме. В громкоговоритель была слышна только русская речь: "Освободите площадь, будем расстреливать". Хотя в начале разгона лагеря силовики обращались к людям только по-казахски. "Из чего мы сделали вывод, что это были российские войска. Как нас и предупреждали", — отметил оппозиционер.

Ранее Фокус сообщал, что gрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удалил твит о том, что на Алматы напали "20 тысяч террористов". В удаленном посте руководитель страны обвинил революционеров в убийстве правоохранителей, поджогах зданий госадминистраций и изнасиловании женщин.