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Военный Фокус Российско-украинская война

Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост возле Станицы Луганской

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ОБСЕ, наблюдатели
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ

Свой запрет боевики объяснили тем, что якобы их предварительно не уведомили о пересечении линии разграничения одним из членов Миссии.

На блокпосте неподалеку Станицы Луганской боевики "ЛНР" не пропустили на подконтрольную Украине территорию одного из наблюдателей Миссии ОБСЕ. Инцидент произошел утром 9 января, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Сообщается, что патруль Миссии следовал из неподконтрольных украинскому правительству районов.

"Запрет доступа произошел в 09:53 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской. Член вооруженных формирований не пропустил одного из двух наблюдателей, следовавших в подконтрольные правительству районы, сославшись на "отсутствие предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии". В результате ни один из этих наблюдателей в подконтрольные правительству районы не прошел и оба вернулись назад на базу в неподконтрольном правительству Луганске", — говорится в отчете.

Представители ОБСЕ подчеркивают, что о своем пересечении они предварительно уведомили российских наемников и сделали это из вежливости в связи с коронавирусной болезнью.

Ситуация в районе проведения ООС

Вчера, 9 января, на фронте со стороны российско-оккупационных вооруженных формирований зафиксировано 2 случая нарушения режима прекращения огня. Враг применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Попасную боевики обстреливали из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов, и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Катериновки оккупанты открыли огонь по позициях ЗСУ из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование.

Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и заставили врага прекратить обстрелы.

Сегодня утром, 10 января, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировало у оккупантов российский разведстанцию "Кредо-М1". Российскую станцию обнаружили 5 декабря 2021 года в Луганской области возле населенного пункта Светлое.