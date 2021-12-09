ОБСЕ зафиксировало у оккупантов российский разведстанцию "Кредо-М1" (фото)

В оккупированных районах ОРДЛО данную установку фиксируют уже как минимум четвертый раз, из которых два наблюдатели из мониторинговой миссии.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у оккупантов станцию разведки "Кредо-М1". Об этом указывается в отчете №286/2021.

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Российскую станцию обнаружили в Луганской области возле населенного пункта Светлое. Патруль ее зафиксировал 5 декабря. Также Миссия зафиксировала БТР-80 в жилом районе оккупированного Луганска.

"Кредо-М1" уже не первый раз фиксируют в ОРДЛО, как сообщает Милитарный. Установку уже обнаруживали три раза:

в 2016 году в Донецкой области в Оленовке

в 2019 году — в Первомойском (Луганская область)

в 2020 году — украинские военные из 24 бригады уничтожили разведстанцию.

Разведстанция предназначена для обнаружения наземных и надводных движимых целей. В ее возможности входит одновременное сопровождение до 10 целей, отображение радиолокационной информации в указанном секторе, передача информации о целях, наложение информации на цифровую карту местности и ряд других.

Напомним, оккупанты на Донбассе получили российские комплексы разведки "Стрелец". Их показали пророссийские боевики из "Спарты".

По информации украинской разведки, оккупанты в зоне ООС усиливаются танками и 122-мм артиллерией.