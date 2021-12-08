Оккупанты на Донбассе получили российские комплексы разведки "Стрелец" (фото)

Комплекс способен работать в связке с другими устройствами разведки, а также БПЛА. Его показали пророссийские боевики из "Спарты".

Российско-оккупационнные войска получили российские комплексы разведки, управления и связи "Стрелец". Об этом сообщает Милитарный.

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В видео оккупационного вооруженного формирования "Спарта" боевики показали использование планшета от комплекса. Как пишут на портале, видео было опубликовано во "Вконтакте" 29 ноября, но кадры в нем были сняты раньше.

[ + – ] скриншот видео оккупантов Фото: скриншот

Комплекс разведки "Стрелец" — это компьютер с периферией, который находится в разгрузках у бойцов. На командирском ПК он показывает всю необходимую информацию о своих подчиненных, которая от них передается, например местоположение или расположение врага. Командир может сопоставлять данные с данными спутника или электронной карты.

[ + – ] Комплекс "Стрелец" способен работать в связке с БПЛА Фото: ТАСС

"Стрелец" обеспечивает решение таких задач:

боевое управление

связь и передача информации

индивидуальная и групповая навигация

обнаружение

распознавание целей и их координат

целеуказание для авиации

Также сообщается, что комплекс способен работать в связке с другими приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказаниями и беспилотниками.

Напомним, по информации разведки оккупанты в зоне ООС усиливаются танками и 122-мм артиллерией. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что в случае нового вторжения в Украину, Россию ждет "кровавая резня".