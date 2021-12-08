Оккупанты на Донбассе получили российские комплексы разведки "Стрелец" (фото)
Комплекс способен работать в связке с другими устройствами разведки, а также БПЛА. Его показали пророссийские боевики из "Спарты".
Российско-оккупационнные войска получили российские комплексы разведки, управления и связи "Стрелец". Об этом сообщает Милитарный.
В видео оккупационного вооруженного формирования "Спарта" боевики показали использование планшета от комплекса. Как пишут на портале, видео было опубликовано во "Вконтакте" 29 ноября, но кадры в нем были сняты раньше.
Комплекс разведки "Стрелец" — это компьютер с периферией, который находится в разгрузках у бойцов. На командирском ПК он показывает всю необходимую информацию о своих подчиненных, которая от них передается, например местоположение или расположение врага. Командир может сопоставлять данные с данными спутника или электронной карты.
"Стрелец" обеспечивает решение таких задач:
- боевое управление
- связь и передача информации
- индивидуальная и групповая навигация
- обнаружение
- распознавание целей и их координат
- целеуказание для авиации
Также сообщается, что комплекс способен работать в связке с другими приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказаниями и беспилотниками.
Напомним, по информации разведки оккупанты в зоне ООС усиливаются танками и 122-мм артиллерией. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что в случае нового вторжения в Украину, Россию ждет "кровавая резня".