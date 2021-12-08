Окупанти на Донбасі отримали російські комплекси розвідки "Стрілець" (фото)

Комплекс здатний працювати у зв'язці з іншими пристроями розвідки, а також БПЛА. Його показали проросійські бойовики зі "Спарти".

Російсько-окупаційні війська отримали російські комплекси розвідки, управління та зв'язку "Стрілець". Про це повідомляє Мілітарний.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

У відео окупаційного збройного формування "Спарта" бойовики показали використання планшета від комплексу. Як пишуть на порталі, відео було опубліковано у "Вконтакті" 29 листопада, але кадри в ньому було знято раніше.

[ + – ] Скріншот відео окупантів Фото: скриншот

Комплекс розвідки "Стрілець" — це комп'ютер із периферією, який перебуває у розвантаженнях у бійців. На командирському ПК він показує всю необхідну інформацію про своїх підлеглих, яка від них передається, наприклад, місце розташування або розташування ворога. Командир може зіставляти дані з даними супутника чи електронної карти.

[ + – ] Комплекс "Стрілець" здатний працювати у зв'язці з БПЛА Фото: ТАСС

"Стрілець" забезпечує вирішення таких завдань:

бойове управління;

зв'язок і передавання інформації;

індивідуальна та групова навігація;

виявлення;

розпізнавання цілей та їх координат;

цілевказування для авіації.

Також повідомляється, що комплекс здатний працювати у зв'язці з іншими приладами розвідки, спостереження, прицілювання, цілевказівками та безпілотниками.

Нагадаємо, за інформацією розвідки окупанти в зоні ООС посилюються танками та 122-мм артилерією. Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що в разі нового вторгнення в Україну, на Росію чекає "кривава різанина".