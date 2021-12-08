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Окупанти на Донбасі отримали російські комплекси розвідки "Стрілець" (фото)

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стрілець у окупантів
Фото: Скріншот | Бойовик із комплексом розвідки "Стрілець"

Комплекс здатний працювати у зв'язці з іншими пристроями розвідки, а також БПЛА. Його показали проросійські бойовики зі "Спарти".

Російсько-окупаційні війська отримали російські комплекси розвідки, управління та зв'язку "Стрілець". Про це повідомляє Мілітарний.

У відео окупаційного збройного формування "Спарта" бойовики показали використання планшета від комплексу. Як пишуть на порталі, відео було опубліковано у "Вконтакті" 29 листопада, але кадри в ньому було знято раніше.

стрілець у окупантів
Скріншот відео окупантів
Фото: скриншот

Комплекс розвідки "Стрілець" — це комп'ютер із периферією, який перебуває у розвантаженнях у бійців. На командирському ПК він показує всю необхідну інформацію про своїх підлеглих, яка від них передається, наприклад, місце розташування або розташування ворога. Командир може зіставляти дані з даними супутника чи електронної карти.

стрілець
Комплекс "Стрілець" здатний працювати у зв'язці з БПЛА
Фото: ТАСС

"Стрілець" забезпечує вирішення таких завдань:

  • бойове управління;
  • зв'язок і передавання інформації;
  • індивідуальна та групова навігація;
  • виявлення;
  • розпізнавання цілей та їх координат;
  • цілевказування для авіації.

Також повідомляється, що комплекс здатний працювати у зв'язці з іншими приладами розвідки, спостереження, прицілювання, цілевказівками та безпілотниками.

Нагадаємо, за інформацією розвідки окупанти в зоні ООС посилюються танками та 122-мм артилерією. Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що в разі нового вторгнення в Україну, на Росію чекає "кривава різанина".