ОБСЄ зафіксувала в окупантів російську розвідстанцію "Кредо-М1" (фото)

В окупованих районах ОРДЛО цю установку фіксують уже як мінімум учетверте, з яких два спостерігачі з моніторингової місії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в окупантів станцію розвідки "Кредо-М1". Про це зазначається у звіті №286/2021.

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Російську станцію виявили на Луганщині біля населеного пункту Світле. Патруль її зафіксував 5 грудня. Також Місія зафіксувала БТР-80 у житловому районі окупованого Луганська.

"Кредо-М1" уже не вперше фіксують в ОРДЛО, як повідомляє "Мілітарний". Установку вже виявляли тричі:

у 2016 році в Донецькій області в Оленівці

у 2019 році – у Першотравневому (Луганська область)

2020 року — українські військові з 24 бригади знищили розвідстанцію.

Розвідстанція призначена для виявлення наземних і надводних рухомих цілей. У її можливості входить одночасне супроводження до 10 цілей, відображення радіолокаційної інформації в зазначеному секторі, передача інформації про цілі, накладення інформації на цифрову карту місцевості та низка інших.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі отримали російські комплекси розвідки "Стрілець". Їх показали проросійські бойовики зі "Спарти".

За інформацією української розвідки, окупанти в зоні ООС посилюються танками та 122-мм артилерією.