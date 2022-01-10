Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ через блокпост біля Станиці Луганської

Свою заборону бойовики пояснили тим, що нібито їм попередньо не повідомили про перетин лінії розмежування одним із членів Місії.

На блокпості неподалік Станиці Луганської бойовики "ЛНР" не пропустили на підконтрольну Україні територію одного зі спостерігачів Місії ОБСЄ. Інцидент стався вранці 9 січня, йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

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Повідомляється, що патруль Місії випливав із непідконтрольних українському уряду районів.

"Заборона доступу відбулася о 09:53 на блокпості озброєних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської. Член озброєних формувань не пропустив одного з двох спостерігачів, які прямували до підконтрольних уряду районів, пославшись на "відсутність попереднього повідомлення про перетин другого члена Місії". Унаслідок один із цих спостерігачів у підконтрольні уряду райони не пройшов і обидва повернулися назад на базу в непідконтрольному уряду Луганську", — йдеться у звіті.

Представники ОБСЄ наголошують, що про своє перетинання вони попередньо повідомили російських найманців і зробили це з ввічливості через коронавірусну хворобу.

Ситуація у районі проведення ООС

Вчора, 9 січня, на фронті з боку російсько-окупаційних озброєних формувань зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню. Ворог застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Попасну бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Катеринівки окупанти відкрили вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав бойове травмування.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і змусили ворога припинити обстріл.

Сьогодні вранці 10 січня порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше ОБСЄ зафіксувало в окупантів російську розвідстанцію "Кредо-М1". Російську станцію знайшли 5 грудня 2021 року в Луганській області біля населеного пункту Світле.