В Чехии боевика "ДНР" приговорили к 20 годам лишения свободы (видео)

Гражданин Чехии Иржи Урбанек воевал на оккупированном Донбассе в период с 2015 по 2018 года.

Гражданин Чехии Иржи Урбанек, участвовавший в боевых действиях на Донбассе в качестве наемника "ДНР", был приговорен апелляционным судом Чехии к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Высший суд Праги в апелляционной инстанции подтвердил 20 летний приговор тюремного заключения, который заочно был вынесен пророссийскому боевику 7 сентября 2021 года. Сообщается, что Урбанек с позывным "Бегемот" обвинялся в участии в террористической деятельности на временно оккупированной территории Украины на протяжении 2015 — 2018 годов.

Председатель Апелляционного совета Пражского Верховного суда Ян Свачек, комментируя вынесенный приговор, заявил, что к сожалению, для некоторых политических систем проявления терроризма в современном мире уместны и даже желательны. Более того, еще существуют люди, которые намеренно воплощают в жизнь его "отвратительные идеи".

"Я хотел бы сказать, что терроризм и связанные с ним проявления угрожают не только жизни людей и общественному порядку, но и самой сути человеческой цивилизации", — подчеркнул он.

Член комиссии судья Александр Кароли добавил, что суду известно, где, когда и в каких подразделениях Урбанек осуществлял свою деятельность. По его мнению, вынесенный приговор был довольно мягким и мог бы быть более суровым, поскольку обвиняемый принимал участие в боях, в которых "явно существовала угроза для гражданского населения".

Что известно об Иржи Урбанеке?

Урбанек отправился в Украину в 2015 году с намерением поддержать пророссийские боевиков, воевавших на стороне "ДНР". Согласно приговору, он участвовал в их операциях как минимум до конца января 2018 г. Помимо такой деятельности, как строительство оборонительных сооружений или патрулирование, мужчина также участвовал в вооруженной борьбе против украинской армии, о которых он открыто говорил в социальных сетях.

"У меня много друзей среди россиян, у меня всегда было к ним положительное отношение. Я славянин, который рос в советское время и мне всегда нравилась русская ментальность", — заявлял Урбанек журналистам "Радио Свобода" в программе "Донбасс.Реалии".

Издание пишет, что Урбанек был в бригаде, которая участвовала в очень интенсивных боях вокруг Донецка, особенно с июня по сентябрь 2015 года.

"Он прекрасно знал, в чем суть конфликта", — отметил прокурор Марек Бодлак.

Кроме того, как утверждали свидетели по делу в своих показаниях, Урбанек поехал на Донбасс прежде всего за заработком, поскольку очень у многих он одалживал деньги и не возвращал их.

На данный момент, как сообщает "Радио Свобода" осужденный чешский боевик и дальше пребывает на оккупированной части Донбасса.

Ранее Фокус выяснял, каким образом чешские боевики были завербованы в бригады незаконных вооруженных формирований на Востоке Украины и чем были смотивированы граждане Чехии, которые брали в руки оружие и участвовали в терроризме.