У Чехії бойовика "ДНР" засудили до 20 років позбавлення волі (відео)

Громадянин Чехії Іржі Урбанек воював на окупованому Донбасі у період з 2015 до 2018 року.

Громадянин Чехії Іржі Урбанек, який брав участь у бойових діях на Донбасі як найманець "ДНР", був засуджений апеляційним судом Чехії до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

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Вищий суд Праги в апеляційній інстанції підтвердив 20-річний вирок тюремного ув'язнення, який заочно було винесено проросійському бойовику 7 вересня 2021 року. Повідомляється, що Урбанек з позивним "Бегемотом" звинувачувався в участі в терористичній діяльності на тимчасово окупованій території України протягом 2015-2018 років.

Голова Апеляційної ради Празького Верховного суду Ян Свачек, коментуючи винесений вирок, заявив, що, на жаль, для деяких політичних систем прояви тероризму в сучасному світі є доречними і навіть бажаними. Більше того, ще існують люди, які навмисне втілюють у життя його "огидні ідеї".

"Я хотів би сказати, що тероризм і пов'язані з ним прояви загрожують не лише життю людей та громадському порядку, а й самій суті людської цивілізації", — наголосив він.

Член комісії, суддя Олександр Каролі додав, що суду відомо, де, коли та в яких підрозділах Урбанек провадив свою діяльність. На його думку, винесений вирок був досить м'яким і міг бути більш суворим, оскільки обвинувачений брав участь у боях, у яких "явно існувала загроза для цивільного населення".

Що відомо про Іржі Урбанека?

Урбанек вирушив до України у 2015 році з наміром підтримати проросійських бойовиків, які воювали на боці "ДНР". Відповідно до вироку, він брав участь у їхніх операціях як мінімум до кінця січня 2018 р. Крім такої діяльності, як будівництво оборонних споруд чи патрулювання, чоловік також брав участь у збройній боротьбі проти української армії, про які він відкрито говорив у соціальних мережах.

"У мене багато друзів серед росіян, у мене завжди було до них позитивне ставлення. Я слов'янин, який ріс за радянських часів і мені завжди подобалася російська ментальність", — заявляв Урбанек журналістам "Радіо Свобода" у програмі "Донбас.Реалії".

Видання пише, що Урбанек був у бригаді, яка брала участь у дуже інтенсивних боях навколо Донецька, особливо з червня до вересня 2015 року.

"Він чудово знав, у чому суть конфлікту", — зазначив прокурор Марек Бодлак.

Крім того, як стверджували свідки у справі у своїх показаннях, Урбанек поїхав на Донбас насамперед за заробітком, оскільки у багатьох він позичав гроші та не повертав їх.

Наразі, як повідомляє "Радіо Свобода", засуджений чеський бойовик і далі перебуває на окупованій частині Донбасу.

Раніше Фокус з'ясовував, яким чином чеські бойовики були завербовані в бригади незаконних збройних формувань на Сході України та чим були змотивовані громадяни Чехії, які брали до рук зброю та брали участь у тероризмі.