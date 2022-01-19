Харьковское КБ "Морозова" переходит на однодневную рабочую неделю, - СМИ (фото)

Всех несогласных сотрудников предприятия уволят. При этом у предприятия есть большой заказ на производство БТРов для украинской армии.

Харьковское конструкторское бюро имени Морозова (ХКБМ), входящее в состав "Укроборонпрома" с марта переводит своих сотрудников на однодневную рабочую неделю. Об этом сообщают источники Defense Express.

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Директор госпредприятия Яков Мормило подписал указ, датированный 18 января, в котором переводятся сотрудники на однодневную рабочую неделю. Всех, кто не согласен с таким решением, уволят в течение двух месяцев.

"Донести до ведома сотрудников, которые в случае отказа от работы в режиме неполной рабочей недели, то есть в связи с существенными изменениями условий труда, они подлежат увольнению на основе пункта 6 статьи 35 Кодекса законов трудоустройства через два 2 месяца со дня ознакомления с приказом с выплатой помощи в размере месячной зарплаты", — указывается в документе.

[ + – ] Указ директора госпредприятия Фото: Defense Express

Как пишут в издании, конструкторское бюро столкнулось с дефицитом средств. Из-за этого в следующем месяце будет выплачена только половина от зарплаты. Сколько продлится однодневная рабочая неделя на данный момент неизвестно.

При этом ХКБМ имеет контракт от Минобороны на поставку в армию 77 БТР-4. А также опытно-конструкторские работы по модернизации танков Т-64 "Краб" и обновления "Оплота" по программе "Бастион". На данный момент предприятие изготовило 10 БТРов из 77. Из-за такого режима работы, как пишут журналисты, выполнить заказ Минобороны будет крайне сложно.

Для решения проблемы на предприятии обращались за дополнительным финансированием в "Укроборонпром", но там в нем отказали. Негласно руководство предлагает всю весну проработать полную рабочую неделю без зарплаты. Выплатить деньги планируют из оплаты Минобороны за 30 БТР-4Е для армии, которая должна быть в июне.

До июня предприятие имеет 22 млн гривен при том, что в месяц только на зарплаты и налоги уходит 12 млн гривен. На ХКБМ могут "затянуть пояса" и отключить отопление котельни. Этого все еще может быть недостаточно, ведь бюро нужно расплатиться за детали к БТР-4 ряду поставщикам.

Напомним, в декабре стало известно, что КБ "Морозова" срывает передачу БТР-4 в ВСУ. Вместо 25 единиц передали 10.