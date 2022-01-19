Харківське КБ "Морозова" переходить на одноденний робочий тиждень, — ЗМІ (фото)

Усіх незгодних співробітників підприємства звільнять. При цьому підприємство має велике замовлення на виробництво БТРів для української армії.

Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), яке входить до складу "Укроборонпрому" з березня, переводить своїх співробітників на одноденний робочий тиждень. Про це повідомляють джерела Defense Express.

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Директор держпідприємства Яків Морміло підписав указ, датований 18 січня, у якому переводяться працівники на одноденний робочий тиждень. Усіх, хто не погоджується з таким рішенням, звільнять протягом двох місяців.

"Донести до відома працівників, які в разі відмови від роботи в режимі неповного робочого тижня, тобто у зв'язку із суттєвими змінами умов праці, вони підлягають звільненню на основі пункту 6 статті 35 Кодексу законів працевлаштування через два 2 місяці з дня ознайомлення з наказом виплатою допомоги в розмірі місячної зарплати", — зазначається в документі.

[ + – ] Указ директора держпідприємства Фото: Defense Express

Як пишуть у виданні, конструкторське бюро зіштовхнулося із дефіцитом коштів. Через це наступного місяця буде виплачено лише половину від зарплати. Скільки триватиме одноденний робочий тиждень, наразі невідомо.

При цьому ХКБМ має контракт від Міноборони на постачання до армії 77 БТР-4. А також дослідно-конструкторські роботи з модернізації танків Т-64 "Краб" та оновлення "Оплоту" за програмою "Бастіон". Наразі підприємство виготовило 10 БТРів із 77. Через такий режим роботи, як пишуть журналісти, виконати замовлення Міноборони буде дуже складно.

Для вирішення проблеми на підприємстві зверталися за додатковим фінансуванням до "Укроборонпрому", але там у ньому відмовили. Негласно керівництво пропонує всю весну працювати повний робочий тиждень без зарплати. Виплатити гроші планують з оплати Міноборони за 30 БТР-4Е для армії, яка має бути у червні.

До червня підприємство має 22 млн гривень, при тому, що за місяць тільки на зарплати та податки йде 12 млн гривень. На ХКБМ можуть "затягнути пояси" та вимкнути опалення котельні. Цього ще може бути недостатньо, адже бюро потрібно розплатитися за деталі до БТР-4 ряду постачальників.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що КБ "Морозова" зриває передачу БТР-4 до ЗСУ. Замість 25 одиниць передали 10.