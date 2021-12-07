КБ Морозова зриває передавання БТР-4 до ЗСУ: у Харкові мали передати 25, а не 10 одиниць (фото)

Виробник обіцяє добудувати БТРи, що залишилися, наступного року, заявляючи про ковідний форс-мажор.

На честь 30-річчя створення Збройних Сил України у Харкові було передавання 10 БТР-4Е, що їх виробляє Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова. Проте за контрактом їх мало бути 25. Про це повідомляє Defense Express.

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Як пишуть у виданні, будівництво БТРів знову затягується. Попередній контракт, який був підписаний у 2016 році, завершили у 2020 році. За 4 роки для потреб ЗСУ було поставлено 45 БТР-4. Нинішнє постачання озброєння також затримується.

[ + – ] Передавання БТР-4Е у Харкові Фото: Фокус

Стверджується, що під час учорашнього передавання бронетранспортерів техніки мало бути більше. Замість 10 БТР мали поставити 25 одиниць. До кінця року завод може поставити ще майже 5 одиниць техніки, тому решта 10 будуть виготовлені вже в 2022 році.

На виробництві заявляють, що причиною затримки є ковідний форс-мажор.

"Щоб зняти роздратування з боку замовника, керівництво ХКБМ запевняє, що в 2022 році на підприємстві зроблять і ці 10, які затрималися через ковід, і ті, виготовлення яких передбачено графіком наступного року за чинними контрактами", — повідомило джерело в Міноборони.

Так, підприємство обіцяє виробити понад 40 БТР-4 за 2022 рік.

[ + – ] Характеристики БТР-4Е Фото: Укроборонпром

Нагадаємо, Житомирський бронетанковий завод освоїв виробництво корпусів для БТР-4Е.

Раніше на виставці в Єгипті були представлені нові модифікації БТР Oncila з гарматою 90 мм і протимінним тралом.