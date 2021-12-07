КБ Морозова зриває передавання БТР-4 до ЗСУ: у Харкові мали передати 25, а не 10 одиниць (фото)
Виробник обіцяє добудувати БТРи, що залишилися, наступного року, заявляючи про ковідний форс-мажор.
На честь 30-річчя створення Збройних Сил України у Харкові було передавання 10 БТР-4Е, що їх виробляє Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова. Проте за контрактом їх мало бути 25. Про це повідомляє Defense Express.
Як пишуть у виданні, будівництво БТРів знову затягується. Попередній контракт, який був підписаний у 2016 році, завершили у 2020 році. За 4 роки для потреб ЗСУ було поставлено 45 БТР-4. Нинішнє постачання озброєння також затримується.
Стверджується, що під час учорашнього передавання бронетранспортерів техніки мало бути більше. Замість 10 БТР мали поставити 25 одиниць. До кінця року завод може поставити ще майже 5 одиниць техніки, тому решта 10 будуть виготовлені вже в 2022 році.
На виробництві заявляють, що причиною затримки є ковідний форс-мажор.
"Щоб зняти роздратування з боку замовника, керівництво ХКБМ запевняє, що в 2022 році на підприємстві зроблять і ці 10, які затрималися через ковід, і ті, виготовлення яких передбачено графіком наступного року за чинними контрактами", — повідомило джерело в Міноборони.
Так, підприємство обіцяє виробити понад 40 БТР-4 за 2022 рік.
Нагадаємо, Житомирський бронетанковий завод освоїв виробництво корпусів для БТР-4Е.
Раніше на виставці в Єгипті були представлені нові модифікації БТР Oncila з гарматою 90 мм і протимінним тралом.