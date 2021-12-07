КБ Морозова срывает передачу БТР-4 в ВСУ: в Харькове должны были передать 25, а не 10 единиц (фото)

Производитель обещает достроить оставшиеся БТРы в следующем году, заявляя о ковидном форс-мажоре.

В честь 30-летия создания Вооруженных сил Украины в Харькове была передача 10 БТР-4Е, которые производит Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова. Однако по контракту их должно было быть 25. Об этом сообщает Defense Express.

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Как пишут в издании, строительство БТРов вновь затягивается. Предыдущий контракт, который был подписан в 2016 году, завершили в 2020. За 4 года для нужд ВСУ было поставлено 45 БТР-4. Нынешняя поставка вооружения также задерживается.

[ + – ] Передача БТР-4Е в Харькове Фото: Фокус

Утверждается, что во время вчерашней передачи бронетранспортеров техники должно было быть больше. Вместо 10 БТР должны были поставить 25 единиц. К концу года завод может поставить еще около 5 единиц техники, поэтому остальные 10 будут изготовлены уже в 2022 году.

На производстве заявляют, что причина задержки — ковидный форс-мажор.

"Чтобы снять раздражение со стороны заказчика, руководство ХКБМ уверяет, что в 2022 году на предприятии сделают и эти 10, которые задержались через ковид, и те, изготовление которых предусмотрено графиком в следующем году по действующим контрактам", — сообщил источник в Минобороны.

Таким образом предприятие обещает произвести более 40 БТР-4 за 2022 год.

[ + – ] Характеристики БТР-4Е Фото: Укроборонпром

Напомним, Житомирский бронетанковый завод освоил производство корпусов для БТР-4Е.

Ранее на выставке в Египте были представлены новые модификации БТР Oncila с 90-мм пушкой и противоминным траллом.