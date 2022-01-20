В "Укроборонпромі" спростували переведення КБ "Морозова" на одноденний робочий тиждень

Виробництво БТР-4Е та роботи з модернізації танків Т-64 та "Оплот" йдуть за планом. При цьому частину співробітників переводять на неповний робочий тиждень, але це торкнеться лише 25% працівників.

Держконцерн "Укроборонпром" спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що державне підприємство "Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова" з березня переводять на одноденний робочий тиждень. Про це повідомляє пресслужба концерну.

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Як стверджується в публікації, інформація про переведення на одноденний робочий тиждень зі звільненням усіх незгодних лише маніпуляційна та спотворена, а також спрямована проти України, її державності та цілісності.

ХКБМ продовжує роботу, виконуючи наявні контракти з Міноборони з виробництва БТР-4Е для української армії. Усі виробничі підрозділи підприємства працюють без зміни графіка. До цих підрозділів входить більше половини всіх співробітників.

При цьому близько 25% працівників інженерів-конструкторів наразі не залучені на підприємстві. Через відсутність вільних оборотних коштів їх вирішили перевести на неповний робочий тиждень, щоб не скорочувати. Йдеться про частину конструкторів, не залучених у програмах модернізації Т-64 "Краб" та "Оплоту" "Бастіон", частини технологів, співробітників архіву та канцелярії.

Наголошується, що роботи з оновлення "Оплоту" та Т-64 проводяться у штатному режимі. Інженери-конструктори супроводжують процес виготовлення танка Т-64 "Краб" на замовлення Міноборони. Також наступного тижня держпідприємство відвідає заступник директора з виробництва "Укроборонопрому" Ігор Фоменко, щоб проконтролювати виконання контрактів Міноборони.

Нагадаємо, видання Defense Express опублікувало указ гендиректора ХКБМ "Морозова", у якому вказувалося про переведення працівників підприємства на одноденний робочий тиждень. Усіх, хто не згоден з таким рішенням, буде звільнено. Водночас підприємство не має вільних коштів, тому під загрозу потрапили контракти Міноборони.