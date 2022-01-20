В "Укроборонпроме" опровергли перевод КБ "Морозова" на однодневную рабочую неделю

Производство БТР-4Е и работы по модернизации танков Т-64 и "Оплот" идут по плану. При этом часть сотрудников переводят на неполную рабочую неделю, но это затронет только 25% сотрудников.

Госконцерн "Укроборонпром" опроверг появившуюся информацию в СМИ о том, что государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова" с марта переводят на однодневную рабочую неделю. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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Как утверждается в публикации, информация о переводе на однодневную рабочую неделю с увольнением всех несогласных исключительно манипуляционная и искаженная, а также направлена против Украины, ее государственности и целостности.

ХКБМ продолжает работу, выполняя имеющиеся контракты с Минобороны по производству БТР-4Е для украинской армии. Все производственные подразделения предприятия работают без изменения графика. В эти подразделения входит больше половины всех сотрудников.

При этом около 25% работников инженеров-конструкторов сейчас не задействованы на предприятии. Из-за отсутствия свободных оборотных средств их решили перевести на неполную рабочую неделю, чтобы не сокращать. Речь идет о части конструкторов, незадействованных в программах модернизации Т-64 "Краб" и "Оплота" "Бастион", части технологов, сотрудников архива и канцелярии.

Подчеркивается, что работы по обновлению "Оплота" и Т-64 ведутся в штатном режиме. Инженеры-конструкторы сопровождают процесс изготовления танка Т-64 "Краб" по заказу Минобороны. Также на следующей неделе госпредприятие посетит замдиректора по производству "Укроборонопрома" Игорь Фоменко, чтобы проконтролировать выполнение контрактов Минобороны.

Напомним, издание Defense Express опубликовало указ гендиректора ХКБМ "Морозова", в котором указывалось о переводе сотрудников предприятия на однодневную рабочую неделю. Всех, кто не согласен с таким решением будет уволен. Вместе с тем у предприятия нет свободных средств, поэтому под угрозу попали контракты Минобороны.