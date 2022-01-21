"Видеть сквозь броню": стартап разрабатывает инновационную систему для поля боя (видео)

При помощи камер, датчиков и связки с БПЛА, члены экипажа будут знать, что происходит вокруг них на расстоянии до 10 км.

Эстонско-хорватская оборонная компания Defensphere разрабатывает инновационную систему осведомленности на поле боя. Об этом сообщает Defense Blog.

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Система осведомленности о происходящем позволит экипажу бронетехники знать о всем, что происходит вокруг нее, находясь внутри. Для этого будут использоваться система камер, датчиков и алгоритмов, которые будут передавать изображение дисплеи специальных очков смешанной реальности. Таким образом будет происходить передача всей нужной информации.

Заявляется, что экипаж будет видеть все вокруг на дистанции до 10 км. Подобная разработка позволит более быстро реагировать на изменения во время выполнения операций.

"Vegvisir создает 360-градусное поле зрения с помощью камеры и системы датчиков, установленных на бронетранспортере, что позволяет всему экипажу одновременно видеть в реальном времени и с минимальной задержкой изображение окружения транспортного средства. Он сочетает в себе четыре взаимодополняющих уровня датчиков, чтобы обеспечить видимость в различных тактических ситуациях, как при дневном свете, так и, используя тепловые датчики, в темноте", — заявил гендиректор компании Ингвар Пярнамаэ.

Более того, Vegvisir работает в связке с беспилотниками, а также другими транспортными средствами и системами управления полем боя. В ход первого раунда инвестиций компания собрала 550 тыс. евро, теперь стоимость компании оценивают в 5,5 млн евро. В этом году запланирован еще один раунд инвестиций. Конечный продукт должен появиться в следующем году.

Напомним, Украина получила турецкий комплекс боевого управления Advent предназначенный для кораблей, самолетов, наземной техники или подлодок.

Фокус сообщал, что в сентябре прошлого года HAVELSAN представила концепт полностью роботизированной армии с воздушными, подводными и наземными боевыми машинами.