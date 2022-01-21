"Бачити крізь броню": стартап розробляє інноваційну систему для поля бою (відео)

За допомогою камер, датчиків і зв'язку з БПЛА члени екіпажу знатимуть, що відбувається навколо них на відстані до 10 км.

Естонсько-хорватська оборонна компанія Defensphere розробляє інноваційну систему обізнаності на полі бою. Про це повідомляє Defense Blog.

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Система поінформованості про те, що відбувається, дозволить екіпажу бронетехніки знати про все, що відбувається навколо неї, перебуваючи всередині. Для цього будуть використовуватися система камер, датчиків та алгоритмів, які передаватимуть зображення на дисплеї спеціальних окулярів змішаної реальності. Так відбуватиметься передавання всієї потрібної інформації.

Заявляється, що екіпаж бачитиме все навколо на дистанції до 10 км. Подібна розробка дозволить швидше реагувати на зміни під час виконання операцій.

"Vegvisir створює 360-градусне поле зору за допомогою камери та системи датчиків, встановлених на бронетранспортері, що дозволяє всьому екіпажу одночасно бачити в реальному часі та з мінімальною затримкою зображення оточення транспортного засобу. Він поєднує в собі чотири взаємодоповнювальні рівні датчиків, щоб забезпечити видимість у різних тактичних ситуаціях, як за денного світла, так і, використовуючи теплові датчики, у темряві", — заявив гендиректор компанії Інгвар Пярнамае.

Більше того, Vegvisir працює у зв'язці з безпілотниками, а також іншими транспортними засобами та системами керування полем бою. У хід першого раунду інвестицій компанія зібрала 550 тис. євро, тепер вартість компанії оцінюють у 5,5 млн євро. Цього року заплановано ще один раунд інвестицій. Кінцевий продукт має з'явитися наступного року.

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Фокус повідомляв, що у вересні минулого року HAVELSAN представила концепт повністю роботизованої армії з повітряними, підводними та наземними бойовими машинами.