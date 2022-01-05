Україна отримала турецький комплекс бойового управління ADVENT (фото)

Система дозволяє оперативно діяти при використанні сил і засобів одразу кількох одиниць бойової техніки – кораблів, літаків, наземної техніки чи підводних човнів.

Турецька компанія HAVELSAN експортувала до України систему бойового управління ADVENT власної розробки. Про це повідомляє турецький ресурс TurDef, посилаючись на повідомлення виробника в соціальних мережах.

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Про постачання системи управління боєм заявив один із керівників підрозділів компанії HAVELSAN у ролику до Нового року: "Вітаємо з 2022 роком із успіхом й оплесками!". У ньому компанія розповідає про свої успіхи та про тих, хто стоїть за ними.

[ + – ] Новорічне відео HAVELSAN

Як працює система ADVENT?

Система бойового управління відповідає потребам оперативного підходу у використанні сил і засобів у комплексі, а не на одиничному кораблі. Найімовірніше, її встановлять на корвет Ada, який будують для українських ВМС.

[ + – ] Схематичне зображення роботи комплексу Фото: Havelsan

Комплекс має архітектуру, яка сприяє швидкому та правильному процесу прийняття рішень командуванням і забезпечує гнучку структуру у використанні нової зброї та датчиків. ADVENT можна інтегрувати в наземні, підводні, повітряні та надводні платформи, щоб вони діяли в одній ланці.

ADVENT – це вдосконалена система бойового керування. Нині її використовують Військово-морські сили Туреччини. Система встановлена на багатьох турецьких кораблях:

на двох корветах типу ADA

на десантному кораблі ANADOLU

кораблі спецпризначення Ufuk

фрегатах Barbaros і Istanbul

Нагадаємо, у вересні минулого року HAVELSAN представила концепт повністю роботизованої армії з повітряними, підводними та наземними бойовими машинами.

Раніше Фокус повідомляв, що на озброєнні турецької армії вже перебувають 5 ударних БПЛА Akinci з українськими двигунами від "Мотор Січ".