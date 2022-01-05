Украина получила турецкий комплекс боевого управления ADVENT (фото)

Система позволяет оперативно действовать при использовании сил и средств сразу нескольких единиц боевой техники — кораблей, самолетов, наземной техники или подлодок.

Турецкая компания HAVELSAN экспортировала в Украину систему боевого управления ADVENT собственной разработки. Об этом сообщает турецкий ресурс TurDef ссылаясь на сообщения производителя в социальных сетях.

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О поставке системы управления боем заявил один из руководителей подразделений компании HAVELSAN в ролике к Новому году: "Поздравляем с 2022 годом с успехом и аплодисментами!". В нем компания рассказывает о своих успехах и о тех, кто стоит за ними.

[ + – ] Новогоднее видео HAVELSAN

Как работает система ADVENT?

Система боевого управления соответствует нуждам оперативного подхода в использовании сил и средств в комплексе, а не на единичном корабле. Вероятнее всего, ее установят на корвет Ada, который строят для украинских ВМС.

[ + – ] Схематическое изображение работы комплекса Фото: Havelsan

Комплекс имеет архитектуру, которая способствует быстрому и правильному процессу принятия решений командованием и обеспечивает гибкую структуру в использовании нового оружия и датчиков. ADVENT можно интегрировать в наземные, подводные, воздушные и надводные платформы, чтобы они действовали в одном звене.

ADVENT — это усовершенствованная система боевого управления. Ныне ее используют Военно-морские силы Турции. Система установлена на многих турецких кораблях:

на двух корветах типа ADA

на десантном корабле ANADOLU

корабле спецназначения Ufuk

фрегатах Barbaros и Istanbul

Напомним, в сентябре прошлого года HAVELSAN представила концепт полностью роботизированной армии с воздушными, подводными и наземными боевыми машинами.

Ранее Фокус сообщал, что на вооружении турецкой армии уже находится 5 ударных БПЛА Akinci с украинскими двигателями от "Мотор Сич".