Семьи американских дипломатов могут начать эвакуировать из Киева со следующей недели, — CNN

По сведениям журналистов, Зеленский в частной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал такой шаг "чрезмерной реакцией".

Из-за возможного масштабного вторжения российских войск представители посольства США в Украине обратилось к руководству Государственного департамента с просьбой позволить выехать всем второстепенным сотрудникам посольства и их родственникам. Об этом сообщает CNN.

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Госдепартамент не подтверждает эти сведения. "Нечего сообщить в настоящее время", — заявили представители Госдепа, добавив, что проводится тщательное планирование в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, как и обычно.

Вместе с тем, CNN ссылается на свои источники, близкие к правительству Украины, по сообщениям которых руководство США уже проинформировало властей Украины относительно планов по вывозу дипломатов и их семей из Украины. Отмечается, что "эвакуация родственников дипломатов из посольства в Киеве начнется "вероятно, уже на следующей неделе".

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал это "чрезмерной реакцией" на ситуацию, в случае если руководство США предпримет столь решительные меры.

Представители Госдепартамента заявили, что не комментируют то, что обсуждается во время частных бесед, отметив, что безопасность американцев — единственный критерий для принятия решения относительно находящихся за рубежом дипломатов.

Напомним, что американское издание Bloomberg сообщало, что официальный Вашингтон на случай открытого конфликта в Украине обдумывает возможный сценарий эвакуации американских дипломатов из Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Россия может в любой момент расширить свой контингент на границе с Украиной. Если возникнет неминуемая угроза, первых лиц страны предупредят по меньшей мере за неделю.