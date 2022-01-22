Сім'ї американських дипломатів можуть почати евакуювати з Києва наступного тижня, — CNN

За даними журналістів, Зеленський у приватній бесіді з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав такий крок "надмірною реакцією".

Через можливе масштабне вторгнення російських військ представники посольства США в Україні звернулося до керівництва Державного департаменту з проханням дозволити виїхати всім другорядним співробітникам посольства та їхнім родичам. Про це повідомляє CNN.

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Держдепартамент не підтверджує ці відомості. "Нічого повідомити зараз", — заявили представники Держдепу, додавши, що проводиться ретельне планування у сфері безпеки на випадок непередбачених обставин, як і зазвичай.

Разом з тим, CNN посилається на свої джерела, близькі до уряду України, за повідомленнями яких керівництво США вже поінформувало владу України щодо планів вивезення дипломатів та їхніх сімей з України. Зазначається, що "евакуація родичів дипломатів із посольства у Києві розпочнеться "ймовірно, вже наступного тижня".

Президент України Володимир Зеленський у бесіді з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав це "надмірною реакцією" на ситуацію, якщо керівництво США вживе таких рішучих заходів.

Представники Держдепартаменту заявили, що не коментують те, що обговорюється під час приватних бесід, зазначивши, що безпека американців — єдиний критерій для ухвалення рішення щодо дипломатів, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, що американське видання Bloomberg повідомляло, що офіційний Вашингтон на випадок відкритого конфлікту в Україні обмірковує можливий сценарій евакуації американських дипломатів з України.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія може будь-якої миті розширити свій контингент на кордоні з Україною. Якщо виникне неминуча загроза, перших осіб країни попередять щонайменше за тиждень.