Британская разведка МИ-6 помогла ученому-ракетчику из Китая бежать на Запад, – СМИ

Ученый разрабатывал гиперзвуковой планирующий аппарат, способный нести ракеты Dongfeng (DF)-17. Он обиделся на начальство в Пекине и вступил в контакт с агентом МИ-6 в Гонконге.

Служба разведки Великобритании МИ-6 помогла бежать на Запад 30-летнему китайскому ученому, работающему в государственной авиационной промышленной корпорации Китая. Об этом рассказали источники британской газеты Daily Express.

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Бегство ученого из Пекина позволило Великобритании и США ускорить оборонительные программы против использования гиперзвуковых ракет и теперь Китаю может потребоваться два года, чтобы перенастроить все системы, объяснили собеседники.

По сведениям источников газеты, 30-летний ракетный техник участвовал в разработке гиперзвукового планирующего аппарата, способного нести ракеты Dongfeng (DF)-17 на расстояние до 2 тысяч миль.

[ + – ] Баллистические ракеты DF-17 бывают средней и межконтинентальной дальности

Мужчина связан с разработкой системой пуска гиперзвуковых ракет вокруг Земли с использованием технологии теплового наведения для поражения целей.

"Обида на то, что его обошло стороной начальство в Пекине убедила его вступить в контакт с агентом британской разведки в Гонконге в конце сентября 2021 года. Ученый сказал о наличии информации о гиперзвуковом планирующем аппарате", – говорится в тексте.

Зная, что ему на родине грозит расстрел, ученый потребовал убежища для себя, жены и ребенка.

"Был сделан звонок в Воксхолл-Кросс, лондонскую штаб-квартиру МИ-6. Оттуда отправили в Гонконг двух офицеров разведки и технического специалиста", – сообщили осведомленные лица.

[ + – ] Здание Воксхолл-Кросс, штаб-квартиры МИ-6 в Лондоне

В итоге ученого вместе с семьей перевезли в одну из бывших колоний Великобритании по специально разработанному маршруту. Китайского специалиста допросили двое мужчин и женщина из команды МИ-6.

"Ученый мог тайно вынести технические данные. К команде МИ-6 присоединилась команда из двух человек из ЦРУ. День был отведен на продолжительное совещание, прежде чем были приняты меры для полета в более безопасное место — на авиабазу США в Германии — а затем в США через Великобританию", – рассказали источники газеты.

Мужчина оказался "чрезвычайно склонен к сотрудничеству".

"Это умный человек, человек, увлеченный крикетом. Он предпочитает (виски) Jack Daniels и был обижен тем, как с ним обошлись в Пекине", – добавил собеседник в разведке.

Отметим, что Китай может продать гиперзвуковые ракеты DF-17 Пакистану, который имеет территориальные споры с Индией, гиперзвуковые ракеты DF-17. Эти ракеты могут летать на скорости, которая более чем 5 раз выше скорости звука (около 6100 км/ч).

Фокус ранее писал о китайской противокорабельной ракете DF-100, которая может поразить флот США.