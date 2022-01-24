Пакистан может получить китайские гиперзвуковые ракеты в ответ на закупку С-400 Индией (фото)

Гиперзвуковое оружие нивелирует приобретение индийских ВВС так как его очень сложно отследить радарами.

Китай может предложить Пакистану мобильные гиперзвуковые ракеты DF-17 в ответ на приобретение Индией 5 дивизионов российских С-400. Об этом сообщает Army Recognition.

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Военно-воздушные силы Индии работают над развертыванием системы противовоздушной обороны с С-400. Первое подразделение должны ввести в строй в апреле 2022 года для борьбы с угрозой со стороны Китая. В Индии закупку позиционируют как переломный момент из-за заявленных характеристик С-400. Зенитно-ракетный комплекс способен сбивать крылатые ракеты, некоторые виды баллистических ракет, самолеты и бомбы на дистанции от 40 до 400 км.

[ + – ] Российские комплексы С-400 Фото: Минобороны РФ

В Пакистане рассматривают эту закупку как угрозу, поскольку радиуса действия С-400 достаточно для сбития самолетов в пакистанском воздушном пространстве. Из-за этого в Китае, который имеет территориальные споры с Индией, рассматривает вопрос продажи гиперзвуковых ракет DF-17.

Благодаря своей скорости, ракеты будут недосягаемы не только для С-400, но и вообще для многих существующих радаров. Гиперзвуковые ракеты могут летать на скорости более чем 5 раз выше, чем скорость звука (около 6100 км/ч). Дальность полета у DF-17 может составлять 1800-2500 км. А ее вес — 15 тонн.

Напомним, в Индии испытали противотанковый комплекс по принципу "выстрелил и забыл". ПТРК способен поражать цели на дистанции до 4 км.

Ранее сообщалось, что Индия проводит испытания крупнейшего корабля флота с украинскими агрегатами.