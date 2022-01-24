Пакистан може отримати китайські гіперзвукові ракети у відповідь на закупівлю С-400 (фото)

Гіперзвукова зброя нівелює придбання індійських ВПС, оскільки її дуже складно відстежити радарами.

Китай може запропонувати Пакистану мобільні гіперзвукові ракети DF-17 у відповідь на придбання Індією 5 дивізіонів С-400. Про це повідомляє Army Recognition.

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Військово-повітряні сили Індії працюють над розгортанням системи протиповітряної оборони із С-400. Перший підрозділ повинні ввести в дію у квітні 2022 року для боротьби з загрозою з боку Китаю. В Індії закупівлю позиціонують як переломний момент через заявлені характеристики С-400. Зенітно-ракетний комплекс здатний збивати крилаті ракети, деякі види балістичних ракет, літаки та бомби на дистанції від 40 до 400 км.

[ + – ] Російські комплекси С-400 Фото: Мiнобороны РФ

У Пакистані розглядають цю закупівлю як загрозу, оскільки радіусу дії С-400 достатньо для збиття літаків у пакистанському повітряному просторі. Через це у Китаї, який має територіальні суперечки з Індією, розглядає питання продажу гіперзвукових ракет DF-17.

Завдяки своїй швидкості ракети будуть недосяжні не тільки для С-400, а й взагалі для багатьох радарів. Гіперзвукові ракети можуть літати на швидкості у більше ніж 5 разів вище, ніж швидкість звуку (близько 6100 км/год). Дальність польоту DF-17 може становити 1800-2500 км. А її вага — 15 тонн.

Нагадаємо, в Індії випробували протитанковий комплекс за принципом "вистрілив та забув". ПТРК здатний вражати цілі на відстані до 4 км.

Як повідомлялося, Індія проводить випробування найбільшого корабля флоту з українськими агрегатами.