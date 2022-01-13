Аналог Javelin: в Індії випробували протитанковий комплекс за принципом "вистрілив і забув" (відео)

У процесі випробувань ракета успішно уразила ціль. Індійський ПТРК здатний уражати цілі на відстані до 4 км.

Міністерство оборони Індії опублікувало результати випробувань переносного протитанкового ракетного комплексу. Про це повідомляє Army Recognition.

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11 січня військові відрапортували про успішний тестовий запуск ракети з ПТРК. Усі цілі були досягнуті. У процесі випробування було підтверджено характеристики ракети на мінімальній дистанції, а раніше підтвердилися і характеристики на максимальній дальності стрільби.

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Ракета комплексу має інфрачервону головку самонаведення та вдосконалену авіоніку для бортового управління і наведення. Оснащується осколково-фугасною бойовою частиною. Довжина ракети становить 1 300 мм, а діаметр приблизно 120 мм. Пускову установку виготовляють з алюмінію і вуглецевого волокна.

Відомі характеристики ПТРК:

маса — 14,5 кг;

дальність стрілянини від 200 до 4 000 метрів.

Що означає принцип "вистрілив і забув"?

Для ураження цілі є кілька типів наведення. Протитанкові комплекси другого покоління для знищення цілі повинні підсвічувати лазером шлях ракеті від місця запуску до цілі. Це робить оператор, що робить його менш мобільним порівняно з ПТРК 3 покоління. Його особливістю є те, що стрілець тільки наводить ракету на ціль, весь шлях до неї ракета летить сама, навіть якщо ціль рухається. Звідси й назва "вистрілив і забув", оператору не потрібно підсвічувати шлях снаряду.

Нагадаємо, Китай розгорнув у Тибеті аналог Javelin ПТРК HJ-12, здатний уражати цілі на дистанції до 4 км. Також повідомлялося, що Естонія планує передати Україні ракети Javelin, але для цього потрібен дозвіл США.