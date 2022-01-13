Аналог Javelin: в Индии испытали противотанковый комплекс по принципу "выстрелил и забыл" (видео)

В ходе испытаний ракета успешно поразила цель. Индийский ПТРК способен поражать цели на дистанции до 4 км.

Министерство обороны Индии опубликовали результаты испытаний переносного противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщает Army Recognition.

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11 января военные отрапортовали о успешном тестовом пуске ракеты из ПТРК. Все цели были достигнуты. В ходе испытания были подтверждены характеристики ракеты на минимальной дистанции, а ранее подтвердились и характеристики на максимальной дальности стрельбы.

[ + – ] Видео теста

Ракета комплекса имеет инфракрасную головку самонаведения и усовершенствованную авионику для бортового управления и наведения. Оснащается осколочно-фугасной боевой частью. Длина ракеты составляет 1300 мм, а диаметр около 120 мм. Пусковую установку изготавливают из алюминия и углеродного волокна.

Известные характеристики ПТРК:

Масса — 14,5 кг

Дальность стрельбы от 200 до 4000 метров

Что означает принцип "выстрелил и забыл"?

Для поражения цели существует несколько типов наведения. Противотанковые комплексы второго поколения для уничтожения цели должны подсвечивать лазером путь ракете от места запуска до самой цели. Это делает оператор, что делает его менее мобильным, по сравнению с ПТРК 3 поколения. Его особенностью является то, что стрелок только наводит ракету на цель, весь путь к ней ракета летит сама, даже если цель движется. Отсюда и название "выстрелил и забыл", оператору не нужно подсвечивать путь снаряду.

Напомним, Китай развернул в Тибете аналог Javelin ПТРК HJ-12, способный поражать цели на дистанции до 4 км. Также сообщалось, что Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin, но для этого нужно разрешение США.