Британська розвідка МІ-6 допомогла вченому-ракетнику з Китаю тікати на Захід, – ЗМІ

Учений розробляв гіперзвуковий планувальний апарат, здатний нести ракети Dongfeng (DF)-17. Він образився на начальство в Пекіні та вступив у контакт з агентом МІ-6 у Гонконгу.

Служба розвідки Великобританії МІ-6 допомогла втекти на Захід 30-річному китайському вченому, який працює у державній авіаційній промисловій корпорації Китаю. Про це повідомили джерела британської газети Daily Express.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Втеча вченого з Пекіна дозволила Великій Британії та США прискорити оборонні програми проти використання гіперзвукових ракет і тепер Китаю може знадобитися два роки, щоб переналаштувати всі системи, пояснили співрозмовники.

За даними джерел газети, 30-річний ракетний технік брав участь у розробці гіперзвукового планувального апарату, здатного нести ракети Dongfeng (DF)-17 на відстань до 2 тисяч миль.

[ + – ] Балістичні ракети DF-17 бувають середньої та міжконтинентальної дальності.

Чоловік пов'язаний із розробкою системою пуску гіперзвукових ракет навколо Землі з використанням технології теплового наведення для ураження цілей.

"Образа на те, що його обійшло стороною начальство в Пекіні переконало його вступити в контакт з агентом британської розвідки в Гонконгу наприкінці вересня 2021 року. Учений сказав про наявність інформації про гіперзвуковий апарат", — йдеться в тексті.

Знаючи, що йому на батьківщині загрожує розстріл, учений вимагав притулку для себе, дружини та дитини.

"Було зроблено дзвінок у Воксхолл-Крос, лондонську штаб-квартиру МІ-6. Звідти відправили в Гонконг двох офіцерів розвідки та технічного фахівця", — повідомили обізнані особи.

[ + – ] Будинок Воксхолл-Крос, штаб-квартири МІ-6 у Лондоні

Унаслідок ученого разом із сім'єю перевезли до однієї з колишніх колоній Великобританії за спеціально розробленим маршрутом. Китайського фахівця допитали двоє чоловіків і жінка з команди МІ-6.

"Учений міг таємно винести технічні дані. До команди МІ-6 приєдналася команда з двох людей з ЦРУ. День був відведений на тривалу нараду, перш ніж було вжито заходів для польоту в безпечніше місце — на авіабазу США в Німеччині — а потім у США через Велику Британію", — розповіли джерела газети.

Чоловік виявився "надзвичайно схильний до співпраці".

"Це розумна людина, людина, захоплена крикетом. Він віддає перевагу (віскі) Jack Daniels і був скривджений тим, як із ним обійшлися в Пекіні", — додав співрозмовник у розвідці.

Зазначимо, що Китай може продати гіперзвукові ракети DF-17 Пакистану, який має територіальні суперечки з Індією, гіперзвукові ракети DF-17. Ці ракети можуть літати на швидкості, яка більш ніж 5 разів вища за швидкість звуку (приблизно 6 100 км/год).

Фокус раніше писав про китайську протикорабельну ракету DF-100, яка може уразити флот США.