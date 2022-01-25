56% украинцев готовы вступить в тероборону, - исследование Украинского института будущего (фото)

Больше всего вступать в ряды территориальной обороны готовы люди в возрастной категории 45+ — 63% опрошенных.

Украинский институт будущего провел исследование "Готовы ли украинцы к большой войне", в котором опросил украинцев, задав вопрос, готовы ли они вступать в ряды территориальной обороны. Результаты опубликованы на сайте института.

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Согласно результатам исследования, 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах территориальной обороны:

37% выбрали ответ "скорее да"

19% ответили "точно да"

44% ответили, что не готовы к такому шагу, из них 28% скорее нет, а 16% — точно нет.

Среди мужчин готовых вступать в территориальную оборону оказалось 68%, а среди женщин — 48%. Регионально ответы респондентов распределились следующим образом:

Север — 54%

Центр — 57%

Восток — 39%

Запад — 62%

Юг — 65%

Киев — 56%

[ + – ] Результаты по регионам Фото: скриншот

Больше всего людей, готовых вступать в ряды тероборны, оказалось в возрастной категории 45+ лет — 63% ответили "точно да" и "скорее да".

[ + – ] Распределение по типу населенного пункта Фото: скриншот

Опрос проводился вместе с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп". Объем выборки составил 1200 респондентов. Срок проведения — 01.2022 — 23.01.2022. Респондентов опрашивали через онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на нее отправлялась потенциальным участникам из базы данных. Выборка презентует взрослое население Украины интернет-пользователей возрастом от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.

Напомним, министр обороны Алексей Резников призвал подумать украинцев, каким образом они могут присоединиться к обороне государства. При этом он назвал два варианта — резерв ВСУ или территориальная оборона.

Ранее Кабмин разрешил бойцам ТрО применять охотничье оружие во время выполнения боевых задач.