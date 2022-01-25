56% українців готові вступити до тероборони, — дослідження Українського інституту майбутнього (фото)

Найбільше вступати до лав територіальної оборони готові люди вікової категорії 45+ — 63% опитаних.

Український інститут майбутнього провів дослідження "Чи готові українці до великої війни", в якому опитав українців, поставивши питання, чи готові вони вступати до територіальної оборони. Результати опубліковані на вебсайті інституту.

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Згідно з результатами дослідження, 56% українців готові особисто взяти участь у лавах територіальної оборони:

37% обрали відповідь "скоріше так"

19% відповіли "точно так"

44% відповіли, що не готові до такого кроку, з них 28% швидше ні, а 16% точно ні.

Серед чоловіків, готових вступати в територіальну оборону, виявилося 68%, а серед жінок — 48%. Регіонально відповіді респондентів розподілилися так:

Північ — 54%

Центр — 57%

Схід — 39%

Захід — 62%

Південь — 65%

Київ — 56%

[ + – ] Результати по регіонах Фото: скриншот

Найбільше людей, готових вступати до лав тероборни, виявилося у віковій категорії 45+ років — 63% відповіли "точно так" і "скоріше так".

[ + – ] Розподіл за типом населеного пункту Фото: скриншот

Опитування проводилося разом із соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп". Обсяг вибірки становив 1200 респондентів. Термін проведення — 01.2022 – 23.01.2022. Респондентів опитували через онлайн-опитування з інтерактивної структурованої анкети, посилання на неї надсилалося потенційним учасникам з бази даних. Вибірка презентує доросле населення України інтернет-користувачів віком від 18 років. Статистична похибка із ймовірністю 0,95 не перевищує 2,89%.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав подумати українців, як вони можуть приєднатися до оборони держави. При цьому він назвав два варіанти — резерв ЗСУ чи територіальна оборона.

Раніше Кабмін дозволив бійцям ТРО застосовувати мисливську зброю під час виконання бойових завдань.