США предупредили Китай о рисках "глобальной безопасности" из-за российской угрозы в Украине

Штаты подчеркнули важность деэскалации конфликта вокруг Украины и предупредили о рисках для безопасности и экономики, связанных с возможной агрессией России.

Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию на границе Украины в телефонном разговоре поздно вечером в среду, сообщает France 24.

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Китай заявил Соединенным Штатам, что надеется, чтобы все стороны, участвующие в конфликте вокруг Украины, будут сохранять спокойствие и смогут избежать роста напряженности.

В свою очередь Соединенные Штаты подчеркнули важность деэскалации и предупредили о рисках для безопасности и экономики, связанных с возможной российской агрессией.

Госсекретарь США Блинкен подчеркнул, что деэскалация и дипломатия являются ответственным путем вперед.

"Мы призываем все стороны сохранять спокойствие и воздерживаться от действий, которые усиливают напряженность и разжигают кризис", — сказал Ван Блинкену, говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Глава китайского МИДа призвал США учесть озабоченность России на счет безопасности. Он сказал Блинкену, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или даже расширения военных блоков.

Вашингтон предостерег Москву от вторжения в Украину, и призвал страны вернуться к обсуждению Минских соглашений.

Ван И также заявил о своей приверженности Минским соглашениям и призвал стороны следовать им.

Отмечается, что Россия, которая в течение нескольких месяцев наращивала свои силы у границ Украины, потребовала от НАТО вывести войска и оружие из Восточной Европы и запретить Украине, бывшей советской республике, когда-либо вступать в Альянс.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО отвергли эти требования, но заявляют, что готовы обсуждать другие вопросы с Россией, такие как контроль над вооружениями и меры укрепления доверия.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле недовольны ответом США по вопросу гарантий безопасности. Глава российского МИД считает, что США занимает "лукавую позицию", поскольку по ключевому вопросу позитивной реакции нет.