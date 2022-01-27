США попередили Китай про ризики "глобальної безпеки" через російську загрозу в Україні

Штати наголосили на важливості деескалації конфлікту навколо України та попередили про ризики для безпеки й економіки, пов'язані з можливою агресією Росії.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили ситуацію на кордоні України в телефонній розмові пізно ввечері в середу, повідомляє France 24.

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Китай заявив Сполученим Штатам, що сподівається, що всі сторони, які беруть участь у конфлікті навколо України, зберігатимуть спокій і зможуть уникнути зростання напруженості.

У свою чергу Сполучені Штати наголосили на важливості деескалації та попередили про ризики для безпеки й економіки, пов'язані з можливою російською агресією.

Держсекретар США Блінкен наголосив, що деескалація та дипломатія є відповідальним шляхом уперед.

"Ми закликаємо всі сторони зберігати спокій і утримуватися від дій, які посилюють напруженість і розпалюють кризу", — сказав Ван Блінкену, йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.

Глава китайського МЗС закликав США врахувати занепокоєння Росії щодо безпеки. Він сказав Блінкену, що безпека однієї країни не може бути забезпечена завдяки безпеці інших, а регіональна безпека не може бути гарантована за рахунок посилення або навіть розширення військових блоків.

Вашингтон застеріг Москву від вторгнення в Україну та закликав країни повернутися до обговорення Мінських угод.

Ван Ї також заявив про свою прихильність до Мінських угод і закликав сторони слідувати їм.

Зазначається, що Росія, яка протягом кількох місяців нарощувала свої сили біля кордонів України, зажадала від НАТО вивести війська та зброю зі Східної Європи та заборонити Україні, колишній радянській республіці, будь-коли вступати до Альянсу.

Сполучені Штати та їхні союзники з НАТО відкинули ці вимоги, але заявляють, що готові обговорювати інші питання з Росією, як-от контроль над озброєннями та заходи зміцнення довіри.

Раніше Фокус повідомляв, що в Кремлі незадоволені відповіддю США щодо гарантій безпеки. Глава російського МЗС вважає, що США займає "хитру позицію", оскільки з ключового питання позитивної реакції немає.