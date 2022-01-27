На границе Кыргызстана и Таджикистана идут бои. Местных жителей эвакуируют

По данным киргизских журналистов, военные применяют гранатометы и минометы. Кыргызстан стягивает дополнительные силы к границе. В Таджикистане заявляют о военной агрессии соседей.

На одном из участков границы между Таджикистаном и Кыргызстаном завязались перестрелки между силовиками обеих стран. О раненых и погибших информация не поступала. Об этом сообщает киргизское издание 24.kg.

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По данным журналистов, около 18.00 по местному времени (15.00 по Киеву) 27 января, таджикские пограничники перекрыли дорогу Баткен — Исфана между двумя странами, а позже открыли огонь в сторону Кыргызстана. Киргизские пограничники тоже открыли огонь.

"Перестрелки между военнослужащими идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо (юг страны, — ред.). Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", — сообщили изданию 24.kg в пограничной службе Кыргызстана.

Киргизские власти объявили казарменное положение на границе. На место перестрелки стянуты дополнительные силы пограничников, милиции и армии.

Огонь прекратился около 16.30 по Киеву, после того, как чиновники обеих стран провели переговоры. Дорога Баткен — Исфана была разблокирована.

Однако, сообщают киргизские журналисты, через несколько минут таджикская сторона вновь открыла стрельбу по пограничным подразделениям Киргизстана.

Позже была опубликована версия Таджикистана о событиях. Как сообщил пресс-секретарь мэрии таджикского города Исфары Зубайдулло Шомадов, инцидент начался из-за того, что на киргизской территории в автомобили граждан Таджикистана стали кидать камни.

Власти Таджикистана, по данным российских СМИ, расценивают действия киргизских военных как агрессию.

По состоянию на 18.00 по Киеву, стрельба на границе продолжается. Кыргызские власти проводят эвакуацию жителей ближайших к месту конфликта киргизских сел.

Напомним, весной 2021 года у села Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана завязались бои между силовиками двух стран. Поводом для конфликта стало установление таджикскими военнослужащими камер видеонаблюдения на столбе возле водораспределительного пункта "Головной". Такие действия соседей не понравились жителям киргизского села и они устроили массовый протест. Позже он перерос в забрасывания камнями, а позже в перестрелку и бои между силовиками двух стран.

Подробнее о сути конфликта между киргизами и таджиками, читайте в материале Фокуса.