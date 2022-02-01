Контрразведка задержала участницу оккупационного батальона "Пятнашки"

Уроженка Донецкой области добровольно вступила в ряды пророссийских боевиков еще в 2014 году. Она принимала участие в боях против Украины.

Контрразведка СБУ установила местоположение и задержала участницу оккупационного формирования "Пятнашка", воевавшую против украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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По информации следствия, злоумышленница принимала активное участие в боевых действиях против Украины. Сама она из Мирнограда (Донецкая область). В 2014 году добровольно присоединилась к российско-оккупационным формированиям, где получила оружие и боеприпасы. После "курса" подготовки злоумышленница начала выполнять различные задания против сил подразделений Вооруженных сил Украины.

Уроженка Донецкой области со временем покинула группировку "Пятнашки" и долгое время скрывалась от правосудия. На данный момент СБУ ей сообщили подозрение по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. В скором времени суд должен выбрать меру пресечение.

Следователи устанавливают причастность других лиц, которые причастны к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Батальон "Пятнашка" — незаконное вооруженное формирование, которое состоит в основном из абхазцев. Входит в состав 100-й мотострелковой бригады российско-оккупационных войск. Принимали участие в попытке штурма Марьинки в июне 2015 года.

Напомним, СБУ в Киеве задержали предполагаемого агента РФ, который собирал данные об украинских силовиках. 27 января сообщалось, что на Донбассе был задержан разведчик пророссийских боевиков, который сбежал от командования из-за издевательств.