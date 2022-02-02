Купил оружие - получил пиццу: бизнесмен-ветеран анонсировал акцию для владельцев огнестрела

По словам основателя Veterano Pizza Леонида Остальцева, таким образом он хочет поблагодарить тех, кто в такое неспокойное время решает обзавестись оружием.

Основатель Veterano Pizza Леонид Остальцев анонсировал акцию в одном из своих заведений. Если человек купил оружие или оформил право на владение в январе, то он может получить бесплатную пиццу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По условиям, каждый, кто оформил разрешение на приобретение нарезного или гладкоствольного оружия, может принести разрешение или "зеленку" вместе с документами и получить любую большую или среднюю пиццу (кроме Селмон). Документ или разрешение на оружие должны быть оформлены в период с 1 по 31 января включительно.

Получить пиццу можно будет только в заведении, на доставку и заказы с собой акция не распространяется.

[ + – ] Пост основателя Veterano Pizza

"Таким образом, лично я хочу поблагодарить тех граждан, которые ощущая опасность от неадекватных движений нашего обдол**нного соседа, принимают правильные решения и становятся собственниками оружия", — подчеркнул владелец Pizza Veterano.

Акция продлится с 2 по 4 февраля включительно.

Леонид "Одуванчик" Остальцев — украинский военный и предприниматель. Участник российско-украинской войны. Основатель Veterano Pizza. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, Кабмин разрешил бойцам территориальной обороны применять охотничье оружие при выполнении боевых задач. 1 февраля в Киеве состоялся визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсон и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсудили вероятность вторжения России и выполнение Минских соглашений.