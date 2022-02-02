Купив зброю – отримав піцу: бізнесмен-ветеран анонсував акцію для власників вогнепального

За словами засновника Veterano Pizza Леоніда Остальцева, таким чином він хоче подякувати тим, хто в такий неспокійний час вирішує придбати зброю.

Засновник Veterano Pizza Леонід Остальцев анонсував акцію в одному із своїх закладів. Якщо людина купила зброю або оформила право на володіння в січні, то вона може отримати безкоштовну піцу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За умовами, кожен, хто оформив дозвіл на придбання нарізної або гладкоствольної зброї, може принести дозвіл або "зеленку" разом з документами та отримати будь-яку велику чи середню піцу (крім Селмон). Документ або дозвіл на зброю мають бути оформлені в період з 1 до 31 січня включно.

Отримати піцу можна буде лише у закладі, на доставку та замовлення з собою акція не поширюється.

[ + – ] Пост засновника Veterano Pizza

"Таким чином, особисто я хочу подякувати тим громадянам, які відчуваючи небезпеку від неадекватних рухів нашого обдовбаного сусіда, приймають правильні рішення і стають власниками зброї", — наголосив власник Pizza Veterano.

Акція триватиме з 2 до 4 лютого включно.

Леонід "Кульбаба" Остальцев — український військовий та підприємець. Учасник російсько-української війни. Засновник Veterano Pizza. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, Кабмін дозволив бійцям територіальної оборони застосовувати мисливську зброю при виконанні бойових завдань. 1 лютого у Києві відбувся візит прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсон та президента України Володимира Зеленського. Сторони обговорили ймовірність вторгнення Росії та виконання Мінських угод.