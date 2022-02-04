Западные санкции не дают РФ завершить проект самолета-радара А-100 "Премьер" (фото)

Российская электроника отстает по уровню развитию технологий от западной как минимум на 10 лет, из-за этого производство из года в год откладывают.

Санкции Запада, введенные против России привели к тому, что армия не может получить самолет дальнего радиолокационного обнаружение и управление (ДРЛОиУ) А-100 "Премьер". Об этом сообщает российский "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на источники в Минобороны.

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Программа по созданию нового самолета началась еще в 2006 году. А-100 задумывался как замена самолетов радиолокационного дозора А-50, изготовляемый в 1980-х годах при Советском союзе. Построить воздушное судно должны были еще в 2020 году, однако западные санкции не позволяют этого сделать.

[ + – ] А-100 Премьер столкнулся с проблемами по импортозамещению Фото: ТАСС

При создании программы в оборудование самолета включили электронику западных стран. Из-за оккупации Крыма, войны на Донбассе и других агрессивных действий России, Запад запретил поставлять в страну электронику военного назначения. По мнению авторов, включение западной электроники в проект и стала стратегической ошибкой авторов программы.

Работы по импортозамещению "столкнулись с проблемами". Работы по интеграции российских комплектующих радиоэлектроники затянулись из-за чего первый полет состоялся в 2017 году. Как утверждают авторы, российская электроника отстает от западной как минимум на 10 лет. При этом министр обороны Сергей Шойгу заявил, что А-100 "Премьер" поставят на вооружение в 2020 году, а объем серийного производства составит не меньше 30 самолетов. Необходимость в армии РФ составляет 39 таких самолетов.

А-100 "Премьер" изготавливают на основе Ил-76МД-90А. Однако и с его производством есть проблемы. Завод в Ульяновске собирает только три самолета в год, чего недостаточно для серийного производства А-100.

В итоге нынешние сроки по принятию самолета на вооружение сдвинулись на 2024 год. Авторы статьи указывают, что ныне в РФ есть 2 самолета А-50 и 8 А-50У — это модернизированные А-50. Их ресурс подходит к завершению. Опыт войны в Сирии, утверждают авторы, показал, что применение самолетов ДРЛОиУ является важной частью системы работы противовоздушной обороны.

[ + – ] Самолет А-50

Напомним, 12 января в РФ совершил свой первый полет Ту-160М "Белый лебедь", который начали вновь делать на заводе "Туполев".