Західні санкції не дають РФ завершити проєкт літака-радара А-100 "Прем'єр" (фото)

Російська електроніка відстає за рівнем розвитку технологій від західної як мінімум на 10 років, через це виробництво рік у рік відкладають.

Санкції Заходу, введені проти Росії, призвели до того, що армія не може отримати літак далекого радіолокаційного виявлення та наведення (ДРЛВіН) А-100 "Прем'єр". Про це повідомляє російський "Військово-промисловий кур'єр" із посиланням на джерела в Міноборони.

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Програма створення нового літака почалася ще в 2006 році. А-100 замислювався як заміна літаків радіолокаційної варти А-50, що виготовляється в 1980-х роках при Радянському Союзі. Побудувати повітряне судно мали ще в 2020 році, проте західні санкції не дозволяють цього зробити.

[ + – ] А-100 Прем'єр зіштовхнувся з проблемами щодо імпортозаміщення Фото: ТАСС

У процес створення програми обладнання літака додали електроніку західних країн. Через окупацію Криму, війну на Донбасі й інші агресивні дії Росії, Захід заборонив постачати в країну електроніку військового призначення. На думку авторів, додавання західної електроніки до проєкту й стало стратегічною помилкою авторів програми.

Роботи з імпортозаміщення "зіштовхнулися з проблемами". Роботи з інтеграції російських комплектувальних радіоелектроніки затягнулися, через що перший політ відбувся в 2017 році. Як стверджують автори, російська електроніка відстає від західної щонайменше на 10 років. При цьому Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що А-100 "Прем'єр" поставлять на озброєння в 2020 році, а обсяг серійного виробництва складе не менше 30 літаків. Необхідність армії РФ становить 39 таких літаків.

А-100 "Прем'єр" виготовляють на основі Іл-76МД-90А. Проте й із його виробництвом є проблеми. Завод в Ульяновську збирає лише три літаки на рік, чого недостатньо для серійного виробництва А-100.

Унаслідок нинішні терміни взяття літака на озброєння зрушили на 2024 рік. Автори статті вказують, що нині в РФ є 2 літаки А-50 та 8 А-50У — це модернізовані А-50. Їхній ресурс підходить до завершення. Досвід війни в Сирії, стверджують автори, показав, що застосування літаків ДРЛВіН є важливою частиною системи роботи протиповітряної оборони.

[ + – ] Літак А-50

Нагадаємо, 12 січня в РФ здійснив свій перший політ Ту-160М "Білий лебідь", який почали знову виготовляти на заводі "Туполєв".