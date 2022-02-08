"Я никого не посылал": Лукашенко опроверг направление военных в Сирию

По словам Лукашенко, сирийское правительство просило помочь военными врачами, которые Беларусь готова направить, но не сейчас. Ныне в стране не закончилась пандемия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал направление в Сирию белорусских военных. Он назвал эту информацию фейком. Об этом сообщает информагентство Белта.

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По словам Лукашенко, по нынешним законам страны, принять такое решение без президента невозможно. А единственное о чем идет речь, так это об отправке военных врачей в Сирию.

"Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас", — пояснил президент.

Он также заявил, что вчерашняя информация о том, что российское правительство приняло решение об отправке белорусов в Сирию — очередной фейк и для него это стало новостью.

Вместе с этим военные врачи все равно пока не отправятся в Сирию из-за того, что "своих проблем выше крыши" плюс пандемию коронавируса еще не закончилась.

Напомним, 7 февраля появилось распоряжение российского правительства, в котором поручается Минобороны и МИД РФ подписать с Беларусью соглашение об отправке белорусских военных в Сирию. Отправить бойцов планируют на бессрочную миссию, которая будет нести гуманитарный характер. Подчиняться солдаты будут Минобороны РФ, а численность и цели будет определять Минск.