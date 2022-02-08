"Я нікого не посилав": Лукашенко спростував направлення військових до Сирії
За словами Лукашенка, сирійський уряд просив допомогти військовими лікарями, які Білорусь готова направити, але не зараз. Нині в країні не закінчилася пандемія.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував направлення до Сирії білоруських військових. Він назвав цю інформацію фейком. Про це повідомляє інформагентство Белта.
За словами Лукашенка, за нинішніми законами країни ухвалити таке рішення без президента неможливо. А єдине, про що йдеться, так це про відправку військових лікарів до Сирії.
"Ви розумієте, що за нинішніми законами це неможливо без президента. Але я нікого туди не посилав. Єдине, про що йшлося, давно-давно про це йдеться, сирійський керівник, уряд Сирії попросили нас лікарями допомогти. Я говорю: добре, якщо хтось захоче поїхати з наших лікарів, насамперед військових, вони поїдуть. Але не зараз", — пояснив президент.
Він також заявив, що вчорашня інформація про те, що російський уряд ухвалив рішення про відправку білорусів до Сирії — черговий фейк, і для нього це стало новиною.
Водночас військові лікарі все одно поки що не вирушать до Сирії через те, що "своїх проблем сила-силенна", плюс пандемія коронавірусу ще не закінчилася.
Нагадаємо, 7 лютого з'явилося розпорядження російського уряду, в якому доручається Міноборони та МЗС РФ підписати з Білоруссю угоду про відправку білоруських військових до Сирії. Відправити бійців планують на безстрокову місію, яка нестиме гуманітарний характер. Підкорятимуться солдати Міноборони РФ, а чисельність і цілі визначатиме Мінськ.