"Я нікого не посилав": Лукашенко спростував направлення військових до Сирії

За словами Лукашенка, сирійський уряд просив допомогти військовими лікарями, які Білорусь готова направити, але не зараз. Нині в країні не закінчилася пандемія.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував направлення до Сирії білоруських військових. Він назвав цю інформацію фейком. Про це повідомляє інформагентство Белта.

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За словами Лукашенка, за нинішніми законами країни ухвалити таке рішення без президента неможливо. А єдине, про що йдеться, так це про відправку військових лікарів до Сирії.

"Ви розумієте, що за нинішніми законами це неможливо без президента. Але я нікого туди не посилав. Єдине, про що йшлося, давно-давно про це йдеться, сирійський керівник, уряд Сирії попросили нас лікарями допомогти. Я говорю: добре, якщо хтось захоче поїхати з наших лікарів, насамперед військових, вони поїдуть. Але не зараз", — пояснив президент.

Він також заявив, що вчорашня інформація про те, що російський уряд ухвалив рішення про відправку білорусів до Сирії — черговий фейк, і для нього це стало новиною.

Водночас військові лікарі все одно поки що не вирушать до Сирії через те, що "своїх проблем сила-силенна", плюс пандемія коронавірусу ще не закінчилася.

Нагадаємо, 7 лютого з'явилося розпорядження російського уряду, в якому доручається Міноборони та МЗС РФ підписати з Білоруссю угоду про відправку білоруських військових до Сирії. Відправити бійців планують на безстрокову місію, яка нестиме гуманітарний характер. Підкорятимуться солдати Міноборони РФ, а чисельність і цілі визначатиме Мінськ.