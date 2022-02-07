Допомагати армії РФ: Білорусь відправить своїх військових до Сирії

Бійці підпорядковуватимуться Міноборони РФ, хоч і залишаться під командуванням білоруського міністерства. Склад військового контингенту та його завдання, цілі та чисельність визначатиме Мінськ, після чого узгоджуватиме все з Росією.

Близько 200 військових Білорусі вирушать до Сирії у межах співпраці з Росією. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін доручив міністерствам оборони та закордонних справ провести переговори та підписати з Білоруссю угоду про відправлення білоруських військових до Сирії. Згідно з документом, білоруських військовослужбовців відправлять на безстрокову місію, яка нестиме гуманітарний характер, а військові будуть поза зоною бойових дій. Про це повідомляється у розпорядженні Російського уряду.

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Згідно з умовами угоди, Білорусь направить 200 військових до Сирії для участі в операціях гуманітарного характеру. Склад військового контингенту та його завдання, цілі та чисельність визначатиме Білорусь та узгоджуватиме з Росією.

Місцем дислокації військових Білорусі вказано російську авіаційну базу в Сирії "Хмеймім". Група білоруських військових підпорядковуватиметься Міноборони РФ, хоч і залишиться під командуванням білоруського Міноборони. Два відомства узгодять деталі завдань військових Білорусі.

Росія також зобов'язалася забезпечити власним коштом білоруських військових харчуванням, зброєю, боєприпасами, амуніцією, транспортом та іншими потребами.

Також за умовами проєкту угоди Росія може готувати військових Білорусі перед відправленням до Сирії.

У березні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про те, що його країна не відправлятиме військових до Сирії.

"Я дуже дружний з президентом Сирії Башаром Асадом. І він завжди говорив і зараз заявляє: ми відновлюємо Сирію і хотіли б, щоб ви там працювали. Туди всі зараз хочуть. Башар Асад завжди добре ставиться до того, щоб Білорусь була представлена там. А лізти в Сирію між іранцями, американцями, турками та росіянами у мене особливого бажання немає", — говорив він.

Раніше в Європарламенті закликали вважати Білорусь окупованою, якщо Росія не виведе війська з країни після закінчення військових навчань. Депутати Європарламенту вважають, що розміщення військ у Білорусі загрожує не лише Україні, а й усій Європі.

Фокус писав про те, що Росія під виглядом повернення "миротворців" перекинула своїх військових до Білорусі. Волонтери білоруської редакції організації InformNapalm у ході розслідування з'ясували, що Росія перекинула свої війська з Казахстану до Білорусі під виглядом повернення білоруських військових.