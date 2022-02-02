Якщо війська РФ не покинуть країну: у Європарламенті закликали вважати Білорусь окупованою

Депутати Європарламенту вважають, що розміщення військ РФ у Білорусі загрожує не лише Україні, а й усій Європі.

75 депутатів Європарламенту підписали відкритий лист із закликом до влади ЄС визнати Білорусь окупованою, якщо "покликані режимом Лукашенка" війська РФ не покинуть країну. Копію листа опублікував Франак Вячорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

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На думку депутатів, нещодавнє розміщення військ РФ у Білорусі загрожує Україні, Польщі, Латвії, Литві та всій Європі. Присутність російської армії в Білорусі, вважають автори листа, "може бути частиною плану щодо остаточного підпорядкування й окупації Білорусі".

[ + – ] Звернення депутатів Європарламенту. Фото: Facebook/Франак Вячорка

"Подальша присутність російських збройних сил (у Білорусі — ред.), які прибули на запит нелегітимного режиму Лукашенка, слід розглядати як окупацію Білорусі. Це має бути абсолютно ясно прояснено в ході переговорів США та ЄС із Росією", — сказано в листі.

Також депутати Європарламенту закликають не вирішувати проблеми ескалації російсько-українського конфлікту ціною Білорусі.

"Будь-яке дипломатичне рішення щодо стримування можливої агресії Росії проти України має включати незалежне та демократичне майбутнє Білорусі, а не прийматися за її рахунок", — йдеться в заяві.

Лист адресований голові Європарламенту Роберті Метсолі, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Звернення підписали депутати з різних фракцій і країн. Серед них голова делегації Європарламенту у відносинах із Білоруссю Роберт Бедронь, колишній глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, експрем'єр Польщі Єжи Бузек і колишній міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает.

Нагадаємо, у січні в Білорусі стартували військові навчання "Союзна рішучість-2022", у яких беруть участь великі сили армії РФ. У маневрах Росія задіяла в тому числі авіацію, засоби ППО й оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

У сценарії навчань завуальовано фігурує війна з Україною. Так, за легендою, деякі "Західні" ввели свої війська до "Республіки Дніпровії" (очевидно йдеться про Україну) та спровокували її напасти на "Республіку Полісся" (Білорусь). Спільно з "Північною Федерацією" (Росією) "Республіка Полісся" має відбити атаку "дніпровських загарбників" і перейти в контрнаступ.