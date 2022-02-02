Если войска РФ не покинут страну: в Европарламенте призвали считать Беларусь оккупированной

Депутаты Европарламента считают, что размещение войск РФ в Беларуси угрожает не только Украине, но и всей Европе.

75 депутатов Европарламента подписали открытое письмо с призывом к властям ЕС признать Беларусь оккупированной, если "призванные режимом Лукашенко" войска РФ не покинут страну. Копию письма опубликовал Франак Вячорка, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

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По мнению депутатов, недавнее размещение войск РФ в Беларуси несут угрозу Украине, Польше, Латвии, Литве и всей Европе. Присутствие российской армии в Беларуси, считают авторы письма, "может быть частью плана по окончательному подчинению и оккупации Беларуси".

[ + – ] Обращение депутатов Европарламента. Фото: Facebook/Франак Вячорка

"Дальнейшее присутствие российских вооруженных сил (в Беларуси — ред.), которые прибыли по запросу нелегитимного режима Лукашенко, следует рассматривать как оккупацию Беларуси. Это должно быть абсолютно ясно прояснено в ходе продолжающихся переговоров США и ЕС с Россией ", — сказано в письме.

Также депутаты Европарламента призывают не решать проблему эскалации российско-украинского конфликта ценой Беларуси.

"Любое дипломатическое решение по сдерживанию возможной агрессии России против Украины должно включать независимое и демократическое будущее Беларуси, а не приниматься за ее счет", — говорится в заявлении.

Письмо адресовано главе Европарламента Роберте Метсоле, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Обращение подписали депутаты из разных фракций и стран. Среди них глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, экс-премьер Польши Ежи Бузек и бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт.

Напомним, в январе в Беларуси стартовали военные учения "Союзная решимость-2022", в которых участвуют крупные силы армии РФ. В маневрах Россия задействовала, в том числе авиацию, средства ПВО и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

В сценарии учений завуалированно фигурирует война с Украиной. Так, по легенде, некие "Западные" ввели свои войска в "Республику Днепровию" (очевидно речь идет об Украине) и спровоцировали ее напасть на "Республику Полесье" (Беларусь). Совместно с "Северной Федерацией" (Россией) "Республика Полесье" должна отразить атаку "днепровских захватчиков" и перейти в контрнаступление.