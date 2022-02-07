Помогать армии РФ: Беларусь отправит своих военных в Сирию

Бойцы будут подчиняться Минобороны РФ, хотя и останутся под командованием белорусского министерства. Состав военного контингента и его задачи, цели и численность будет определять Минск, после чего согласовывать все с Россией.

Около 200 военных Беларуси отправятся в Сирию в рамках сотрудничества с Россией. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам обороны и иностранных дел провести переговоры и подписать с Беларусью соглашение об отправке беларусских военных в Сирию. Согласно документу, белорусских военнослужащих отправят на бессрочную миссию, которая будет нести гуманитарный характер, а военные будут находиться вне зоны боевых действий. Об этом сообщается в распоряжении Российского правительства.

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Согласно условиям соглашения, Беларусь направит 200 военных в Сирию для участия в операциях гуманитарного характера. Состав военного контингента и его задачи, цели и численность будет определять Беларусь и согласовывать с Россией.

Местом дислокации военных Беларуси указана российская авиационная база в Сирии "Хмеймим". Группа белорусских военных будет подчиняться Минобороны РФ, хоть и останется под командованием белорусского Минобороны. Два ведомства согласуют детали задач военных Беларуси.

Россия также обязалась обеспечить за свой счет белорусских военных питанием, оружием, боеприпасами, амуницией, транспортом и другими потребностями.

Также, по условиям проекта соглашения, Россия может готовить военных Беларуси перед отправкой в Сирию.

В марте 2019 президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что его страна не будет отправлять военных в Сирию.

"Я очень дружен с президентом Сирии Башаром Асадом. И он всегда говорил и сейчас заявляет: мы восстанавливаем Сирию и хотели бы, чтобы вы там работали. Туда все сейчас стремятся. Башар Асад всегда хорошо относится к тому, чтобы Беларусь была представлена там. А лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет", — говорил он.

Ранее в Европарламент призвали считать Беларусь оккупированной, если Россия не выведет войска из страны после окончания военных учений. Депутаты Европарламента считают, что размещение войск в Беларуси угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Фокус писал о том, что Россия под видом возвращения "миротворцев" перебросила своих военных в Беларусь. Волонтеры белорусской редакции организации InformNapalm в ходе расследования выяснили, что Россия перебросила свои войска из Казахстана в Беларусь под видом возвращения беларусских военных.