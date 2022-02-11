Марокко планирует закупить украинские броневики "Варта", - Tactical Report (фото)

Делегация из африканской страны посетила производителей еще в конце 2020 года. Автомобили могут поставить на вооружение пограничников для патрулирования и сбора разведданых.

Королевская армия Марокко в скором времени может закупить броневики "Варта" производство частного предприятия "Украинская бронетехника". Об этом сообщает Tactical Report.

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По данным издания, речь идет о приобретении свыше 10 бронеавтомобилей. Их планируют поставить на вооружение пограничной легкой пехотной дивизии Марокко, которая находится на западе Сахары.

Основные цели, которые будут выполнять автомобили — это патрулирование, сбор разведданых и сопровождение других транспортных средств. Среди особенностей "Варты" в издании выделили систему RunFlat. Это система, которая позволяет проехать до 50 км на пробитых или поврежденных колесах.

[ + – ] Делегация Марокко посещала предприятие в конце 2020 года

Как пишут в Defense Express, "Украинскую бронетехнику" посещали разные делегации из стран мира. Делегация из Марокко посещала предприятие в 2020 году с целью ознакомления с образцами продукции. За 7 лет в украинскую армию и в Нацгвардию поставили свыше 150 "Варт".

"Варта" в основном используется для транспортировки личного состава, но также может использоваться в качестве командно-штабном или медицинском варианте. Также возможно применение в качестве мобильного минометного комплекса.

Напомним, 27 января НПО "Практика" показала новый броневик "Козак-7" для руководства украинской армии. Автомобиль предназначен для ведения боевых действий в условиях городской застройки.