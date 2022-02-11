Марокко планує закупити українські броньовики "Варта", — Tactical Report (фото)

Делегація з африканської країни відвідала виробників ще наприкінці 2020 року. Автомобілі можуть поставити на озброєння прикордонників для патрулювання та збору розвідданих.

Королівська армія Марокко незабаром може закупити броньовики "Варта" виробництва приватного підприємства "Українська бронетехніка". Про це повідомляє Tactical Report.

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За даними видання, йдеться про придбання понад 10 бронеавтомобілів. Їх планують поставити на озброєння прикордонної легкої піхотної дивізії Марокко на заході Сахари.

Основні цілі, які виконуватимуть автомобілі, — це патрулювання, збір розвідданих та супровід інших транспортних засобів. Серед особливостей "Варти" видання виділило систему RunFlat. Це система, яка дозволяє проїхати до 50 км на пробитих або пошкоджених колесах.

[ + – ] Делегація Марокко відвідувала підприємство наприкінці 2020 року

Як пишуть у Defense Express, "Українську бронетехніку" відвідували різні делегації з країн світу. Делегація з Марокко відвідувала підприємство у 2020 році, щоб ознайомитися зі зразками продукції. За 7 років в українську армію та в Нацгвардію поставили понад 150 "Варт".

"Варту" в основному використовують, щоб транспортувати особовий склад, але також її монжна використовувати як командно-штабний або медичний варіант. Також як мобільний мінометний комплекс.

Нагадаємо, 27 січня НВО "Практика" показало новий броньовик "Козак-7" для керівництва української армії. Автомобіль призначений для ведення бойових дій за умов міської забудови.