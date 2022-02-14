Этнические греки: стала известна национальность погибших в перестрелке в Гранитном

В Министерстве иностранных дел Греции заявили о необходимости защиты греческой общины в Украине после конфликта со стрельбой.

Министерство иностранных дел Греции опубликовало заявление, в котором указывается, что погибшие двое людей в Гранитном являются этническими греками. Заявление опубликовано на странице МИДа.

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В МИД выразили скорбь из-за смерти двух экспатриантов. Двум выжившим, но тяжело раненым пострадавшим, в посольстве пожелали наискорейшего выздоровления.

"По имеющимся данным, виновниками двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, связавшиеся с вышеперечисленными эмигрантами по незначительному поводу", — указывают в публикации.

Вместе с этим глава МИД Греции Никос Дендиас запросил переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы подчеркнуть необходимость в защите греческой общины в Украине.

Напомним, в ночь на 13 февраля в поселке под Волновахой произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате погибло двое людей, столько же получили тяжелое ранение. Полиция задержала двух военных ВСУ. Один из погибших служил в Национальной гвардии.

На тот момент личность погибших была неизвестной.