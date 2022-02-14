Етнічні греки: стала відома національність загиблих у перестрілці в Гранітному
У Міністерстві закордонних справ Греції заявили про необхідність захисту грецької громади в Україні після конфлікту зі стріляниною.
Міністерство закордонних справ Греції опублікувало заяву, в якій зазначають, що двоє загиблих людей у Гранітному є етнічними греками. Заяву опублікували на сторінці МЗС.
У МЗС висловили скорботу через смерть двох експатріантів. Двом тим, хто вижив, але важко пораненим постраждалим, в посольстві побажали якнайшвидшого одужання.
"За наявними даними, винуватцями подвійного вбивства є троє військовослужбовців української армії, які зв'язалися з перерахованими вище емігрантами з незначного приводу", — зазначають у публікації.
Водночас глава МЗС Греції Нікос Дендіас запросив переговори з українським колегою Дмитром Кулебою, щоб наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні.
Нагадаємо, в ніч на 13 лютого в селищі під Волновахою стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті загинуло двоє людей, стільки ж отримали тяжке поранення. Поліція затримала двох військових ЗСУ. Один із загиблих служив у Національній гвардії.
На той момент особи загиблих були невідомими.