Видео с украинскими "диверсантами" в Горловке было снято задолго до публикации, - Gulagu.net

Основатель правозащитной организации Владимир Осечкин проверил метаданные, которые подтверждают факт того, что видео с "бойцами украинского спецназа" было срежиссированным.

Ряд российских СМИ и пророссийских телеграм-каналов опубликовали видео с якобы украинскими бойцами ССО, которые хотели подорвать химические объекты в оккупированной Горловке. Однако эксперты утверждают, что видео было снято задолго до публикации. Об этом сообщает основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

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18 февраля телеграм-каналы опубликовали видео, на которых утверждалось, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытались взорвать емкости с аммиаком на заводе "Стирол" и объекты на очистных сооружениях.

[ + – ] Видео с "диверсантами"

Утверждалось, что две группы по 10-12 бойцов хотели устроить диверсии. Позднее российские СМИ распространили видео с якобы украинскими военными, которые снимали видео боя на камеру для "фиксации выполнения задач". Однако в ролике есть несколько несостыковок:

использование трассерных пуль, которые практически не используют силы ССО

утверждалось, что "диверсанты" разговаривали на польском языке.

В проекте Gulagu.net обратили внимание на метаданные файла. Согласно им, видео было сделано еще 8 февраля, а сервис Metadata2go показывает, что первоначально проект имел название "2021-02-04ДРГ" и лежал в папке с названием "2021".

[ + – ] Дата создания видео 08.02 [ + – ] Дата создание проекта [ + – ] Папка 2021 с "ДРГ"

"Все описанное мной выше красноречиво свидетельствует о том, что никакой атаки украинских ДРГ 18.02.22 не было, данное событие является вымыслом кремлевской пропаганды и призвано разжечь еще больше ненависти к украинскому народу, а также создать благоприятный информационный фон для российского военного вторжения в Украину", — утверждает Осечкин.

[ + – ] Разбор видео от InformNapalm

Владимир Осечкин — российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net. Организация занимается противодействию пыткам и коррупции в российской исправительной системе и пенитенциарных учреждениях. Был вынужден покинуть РФ из-за уголовного дела по мошенничеству.

Напомним, еще 15 января украинская разведка предупреждала о провокациях на химзаводе "Концерн Стирол" в оккупированной Горловке. Провокацию связывали с поиском повода для вторжения РФ в Украину.

18 февраля оккупанты заявили о предотвращении "диверсий" химобъектах в Горловке. Заявлялось о пресечении диверсии на химзаводе "Стирол", а также на нефтебазе в районе Еленовки.